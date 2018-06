Cousin Romano (links) und Ninos Onkel Egisto(rechts) in der Eisdiele an der Kleiststraße (1966).

Eis und Italiener, auch das gehört zu Wolfsburg. Überhaupt, alles, was mit der vielmundigen Eisherstellung zusammenhängt, ist in dieser Stadt ganz eng verbunden mit italienischen Einwanderern. Die kulturelle Eistradition ist mehr als hundert Jahre alt. Von den Anfängen mit einem hochrädrigen Eiskarren bis hin zum modernen Maschineneinsatz reicht die „eisige Palette“. Einer der mit der Eis-Geschichte besonders verbunden war, ist Nino Olivier.

Er ist ein Nachfahr einer kleinen Gruppe aus dem Veneto, die „im europäischen Geist und sozusagen als Botschafter italienischer Kreativität“ nach Deutschland kamen. Sogar das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven gibt Kunde von dieser Familie.

„Mein Vater Silvio kam 1936 nach Werdau. Unsere Familie floh dann über Berlin und landete 1953 in Wolfsburg,“ berichtet Nino Olivier. Er selbst hatte mit 15 Jahren die Eis-Kunst erlernt.

Die vielen Sorten wurden immer mehr. „Es gab allein 50 verschiedene Sorten aus Vanille“, plaudert Nino. Er war übrigens der erste italienische Schüler in der Eichendorffschule, damals noch die Holzbänke einer Baracke drückend. „Mein Bruder Franco war der erste Italiener, der hier sein Abitur machte.“

Im lichtdurchfluteten Haus am Semmelweisring blättert er in alten Aufzeichnungen, Fotomappen und Schriften. Da ist die erste Wolfsburger Espresso- und Eismaschine. Silber und Gelb sind die hervorstechenden Farben. Wohl auch Sinnbild für den danach erfolgten wirtschaftlichen Erfolg in der gerade im Aufbau befindlichen Volkswagenstadt.

Da tauchen die ersten Gasträume auf. Viel Holz und eben auch Stahl; einfache, aber robuste Stühle und quadratische Tische. Das Eisgeschäft ist ja auch kühl, aber doch geschmackvoll. Vertrauen in die gute und fachlich herausragende Qualität der leckeren Produkte der Oliviers wurde zum Wolfsburger Markenzeichen.

Ob im Kaufhof, auf der Porschestraße, in der Kleiststraße oder auch am Dunantplatz, wo Sohn Daniel eine Rösterei und ein Café führt. Eigentlich sollte er das Geschäft am Kaufhof übernehmen. So der Wunsch des Vaters. Doch Daniel ist vielleicht eher dem Kaffee verbunden. „Wir rösten seit 2003 täglich die besten Kaffees aus aller Welt“, heißt es im Prospekt.

Im Rückblick vergisst Vater Nino die oft harten Arbeitszeiten. „Im Sommer 16 Stunden täglich.“ Keine Wehmut mehr, auch nicht in den Tagen der Altersruhe. Er denkt an seinen Vater, der sich immer freundlich gab. Auch wenn die Umsatzkurve wegen des Wetters einmal sank. „Machen wir ´ne Flasche auf, denn heute ist der richtige Tag dafür“, wandte sich Silvio an seinen Sohn Nino.

Der dachte schon wieder nach, wie er die neue Speisekarte selbst gestalten kann. Welche natürliche Zutaten bereitgestellt werden müssen, von der Waffel, Muschel bis hin zum heute verlangten Hörnchen. Seine Gedanken schweifen hin zu neuen Rezepten, zu Sahne, Eier, Milch, zu typischen Geschmacksnoten, aber auch zu Früchten, Kakao; doch die Geheimnisse bleiben im Kopf. Eisportionen stecken voller Geheimnisse – und Geschichten.