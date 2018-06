Sechs Kugeln gemischtes Eis und Apfelsinen

„Wo ist denn die Stadt“, fragte Christiane Rüter. Auf dem Weg ins Ruhrgebiet, verließ sie für einen Abend im Herbst 1987 den Interzonenzug in Wolfsburg. Die 33-Jährige war enttäuscht, weil die Volkswagenstadt nicht ihrem Bild einer westdeutschen Großstadt entsprach. Leere zunächst. Die 1938 gegründete, moderne Stadt suchte immer noch nach ihrer Mitte. DOW, Hotels am Bahnhof, gar den neuen Nordkopf-Tower oder die Kunst am Kanal mit der Autostadt auf der gegenüberliegenden Seite gab es noch nicht. Aber eine Fußgängerzone. Und ein Planetarium infolge einer Kooperation zwischen DDR und VW infolge der neuen Ostpolitik Bonns.

Die sechsspurige Hauptverkehrsader Porschestraße wurde Ende der 1970er-Jahre umgebaut in eine fußläufige Straße, nicht ganz, nur im Mittelteil. Im Norden noch nicht, im Süden erst Anfang der 1980er-Jahre. Die moderne, junge Stadt wollte auch eine Flaniermeile haben mit Geschäften, die anlockten, Straßencafés zum Verweilen und Sehen, attraktiven, neuen Pavillons in der Mitte. Der Verkehr verschwand, floss nun über die Schillerstraße und die Friedrich-Ebert-Straße, quälte sich über den Kreisel und die Rothenfelder Straße bis der erste Straßentunnel einige Jahre später gebaut wurde. Wieder war Wolfsburg ein bisschen großstädtischer geworden. So mit einem Tunnel. Da rechtfertigte sich die große Feier zur Einweihung der Fußgängerzone 1980 nochmals.

„Es war ein Fehler“, sagt überzeugt der heutige Ehrenbürger Hans-Joachim Throl, „eine Fußgängerzone zu schaffen.“ Denn es habe andere Möglichkeiten gegeben. Der ehemalige Neuland-Geschäftsführer Siegfried Trogisch sieht in der Erbbaupacht einen triftigen Grund dafür, dass „die Geschäfte nicht ausbauen konnten“. Mangels Kapitalsicherheit für die Kredite. So blieb lange Zeit der Vorbau von „Porzellan-Müller“ eine Ausnahme, band das Südkopf-Center nicht die erwartete Kaufkraft. Es steht heute weitgehend leer.

Aber die politischen Verhältnisse änderten sich radikal. 1989 fiel die Berliner Mauer, öffnete sich die innerdeutsche Grenze. Trabbis fuhren gen Westen, obwohl ihr Benzin gar nicht bundesdeutschen Grenzwerten entsprach. Begrüßungsgeld gab es. Gefüllte Regale in den Geschäften. Christiane Rüter kam wieder und bestellte im Eiscafé Soldera „einen Becher mit sechs Kugeln, gemischt“. So etwas kannte sie nicht. Als sie zurück nach Magdeburg fuhr, hatte sie Obst eingepackt: Bananen, Apfelsinen, in der DDR rare Südfrüchte. Kaufleute und Handwerker besetzten schon bald vakante Stellen mit Leuten aus der Altmark. Und VW investierte in Sachsen.

Wolfsburg war nicht mehr eine Stadt an der Zonengrenze, sondern mitten in Deutschland. Die Annäherung beider deutscher Staaten symbolisiert bis heute das Planetarium. Es basiert auf einem Tauschgeschäft: 10 000 Golf gegen den Zeiss-Projektor aus Jena. Da rezitierte der Schauspieler Rudolf H. Herget Gedichte: „Jene bangen Zärtlichkeiten“.

Die Stadt blühte auf: biologische Kläranlage, neuer Congress-Park, Stadtmuseum im Schloss, Automuseum, Fachhochschule, Figurentheater, Italienisches Kulturinstitut und Kunstmuseum.

Politisch ging es in den Dekaden um die Erinnerungskultur an die Nazi-Herrschaft (Bürgerantrag), Erhöhung der Mülldeponie im Barnbruch, Einfamilienhausbau oder Mietwohnungen, die Abwahl von Oberstadtdirektor Werner Hasselbring. Er wurde vom Landgericht Braunschweig wegen Untreue (Anhängerkupplung, Aquarium) verurteilt.