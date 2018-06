23 Familien nehmen teil

Foto: regios24/Anja Weber

Westhagen. 23 Familien haben erfolgreich am Hippy-Programm teilgenommen. Nun überreichten Gerrit Meyer, stellvertretend für die Geschäftsleitung der Diakonie Wolfsburg, und Ingolf Viereck die Diplome an die Teilnehmer. Für die Kinder gab es außerdem noch Medaillen und für die Mütter weiße Rosen, heißt es in einem Bericht. Hippy ist ein international anerkanntes Förderkonzept und steht für „Home Interaction for Parents Preeschool Youngsters“. Das auf wöchentlichen Hausbesuchen und Lerneinheiten basierende Projekt hat zum Ziel, Eltern dabei zu helfen, ihre drei- bis fünfjährigen Kinder fit für die Schule zu machen. Das Besondere an diesem Programm ist, dass hier die Kinder zusammen mit den Müttern lernen. Schirmherr von Hippy-Wolfsburg ist Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Am Ende der Veranstaltung erhielten die Kinder Schultüten, die von ihren Müttern gestaltet und von der Diakonie Wolfsburg befüllt worden waren. Foto: regios24/Anja Weber