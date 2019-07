Für die VW-Belegschaft Wolfsburg starten die Sommerferien

Seit dem gestrigen Freitag ruhen bei Volkswagen die Bänder. Zum ersten Mal überhaupt stellt der Wolfsburger Autohersteller seine komplette Fahrzeugproduktion drei Wochen lang ein. In diesem Jahr gilt der Werkurlaub also für alle in dem Bereich tätigen Mitarbeiter. Gegen 14 Uhr fiel der Hammer für die Frühschicht, später am Abend dann für die übrigen Kollegen. Traditionell hatte sich zur Verabschiedung die Big Band des Philharmonic...