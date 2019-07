Wolfsburger Veranstaltungshallen im Wandel

Wolfsburg. „Gestern – heute“: Schon in den 1930ern gab es am Robert-Koch-Platz einen Bau für Kultur.

Exakt einen Tag vor der Befreiung am 8. Mai 1945 brannte die am 14. Oktober 1938 errichtete Tullio-Cianetti-Halle. Das Großfeuer vernichtete den provisorischen Holzbau auf dem Gelände des heutigen Robert-Koch-Platzes. Damit ging das Veranstaltungszentrum der Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben unwiederbringlich in Flammen auf. Die Halle nutzten die Nazis für Kultur (Film, Theater) und Sport sowie politische Agitation der NSDAP.

Sie trägt den Namen Tullio Cianettis (1899 bis 1976), der als Präsident der italienischen Industriearbeiter-Vereinigung unter Mussolini 1937 mit Robert Ley (Deutsche Arbeitsfront) den Vertrag über die Zulassung italienischer Facharbeiter im Deutschen Reich aushandelte. Beide Männer verband eine lange, politische Freundschaft. Cianette floh nach dem Ende des Faschismus nach Mosambik.

Am Robert-Koch-Platz entstand später die erste Stadthalle, in deren Gebäude in den 1980er-Jahren die heutige Fachhochschule Ostfalia eingerichtet wurde. Als Veranstaltungshalle hat die Autostadt, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, in diesem Monat wieder eine eigene, moderne, unter demokratischen Bedingungen errichtete Halle „Hafen 1“ mit dem Festival Movimentos 2019 in Betrieb genommen. Internationale Tanzcompagnien zeigen in diesen Tagen die aufgeschlossene Internationalität von Werk und Stadt, die beide erst nach 1945 aufblühten.

In der jungen Bundesrepublik nutzte das Unternehmen den „Blauen Saal“ im Werkskomplex, später das alte Heizkraftwerk für kulturelle Veranstaltungen.

