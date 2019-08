Stadt Wolfsburg begrüßt 72 neue Auszubildende

72 Nachwuchskräfte – jeweils 36 junge Frauen und junge Männer – haben am Donnerstag ihre Ausbildung bei der Stadt Wolfsburg angetreten. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die Berufsanfänger, die zwischen 16 und 37 Jahren alt sind, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Begrüßt wurden sie im Ratssitzungssaal vom Ersten Stadtrat Werner Borcherding sowie Peter Wagner, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats.

In der Summe hatten sich für das diesjährige Ausbildungsjahr etwa 1080 Frauen und Männer beworben. Die 72 Bewerber, die sich erfolgreich durchgesetzt haben, treten nun in 18 unterschiedlichen Berufen ihren Dienst an. Ausgebildet werden dabei klassische Verwaltungsberufe wie Verwaltungsfachangestellte, aber beispielsweise auch Fachkräfte für Bäder oder Medien und Informationstechnologie. Zudem können Berufe wie Koch, Gärtner, Fachinformatiker, Medizinische Fachangestellte, Werker und Land- und Baumaschinenmechatroniker erlernt werden. Daneben bietet die Stadt drei duale Studiengänge an – erstmals nun auch im Bereich Architektur und Bauingenieurswesen im Geschäftsbereich Hochbau.

„Wir freuen uns sehr, dass mehr als 1000 Bewerbungen eingegangen sind – spiegelt es doch die hohe Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber wider“, sagt Erster Stadtrat Werner Borcherding. „Den neuen Auszubildenden wünsche ich einen guten und erfolgreichen Start in den Beruf.“ Insgesamt absolvieren derzeit nun 187 junge Frauen und Männer eine Ausbildung bei der Stadt.

Der Bewerbungszeitraum für das Ausbildungsjahr 2020 hat bereits begonnen. Interessierte können sich noch bis zum 30. September für einen Ausbildungsplatz in den Verwaltungsberufen, für alle anderen Ausbildungen noch bis zum 31. Oktober bewerben, teilt die Stadt weiter mit.

Bewerbungen können nur online über das Bewerbungsportal der Stadt Wolfsburg unter www.wolfsburg.de/ausbildungstadt abgegeben werden, wo sich auch weitere Infos finden.