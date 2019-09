Schüler des Wolfsburger Ratsgymnasiums laufen für den guten Zweck

Das Ratsgymnasium hat am Freitag zum insgesamt dritten Mal ein Sportfest am Allersee veranstaltet. Neben dem gemeinschaftlich-sportlichen Aspekt ging es dabei auch um den guten Zweck – sämtliche Jahrgänge der Schule haben in verschiedenen Durchgängen in einem Spendenlauf für die Organisation „Ärzte...