Wolfsburger entwickeln Minisatelliten und gewinnen Wettbewerb

Beim Finale des 6. Deutschen Can-Sat-Wettbewerbs wurde Bremen zum Treffpunkt für Nachwuchswissenschaftler aus ganz Deutschland. Vom 23. bis 27. September präsentierten Can-Sat-Schulteams einer Jury aus Experten der Luft- und Raumfahrtbranche ihre selbstentwickelten Minisatelliten. Bei einem Raketenstart auf dem Flugplatz in Rotenburg/Wümme hat sich gezeigt, welches Can-Sat-Team die monatelange Vorbereitungszeit, von der Idee bis zum funktionsfähigen Can-Sat (englisch für „Dosensatelliten“), am besten nutzen konnte. Auf Platz 1 landete das Team CANone aus Wolfsburg. Es erhielt ein besonderes Lob für seine Öffentlichkeitsarbeit. Thema der Mission war, die Zusammensetzung des Lichts in der Höhe und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das menschliche Auge zu messen. Das Team hat sich für den Europäischen Can-Sat-Wettbewerb 2020 qualifiziert, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitteilt. red

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder