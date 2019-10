Studentenwerk: Warteliste für Wohnplätze in Wolfsburg wird länger

Am 23. September hat das Wintersemester an der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg offiziell begonnen. 590 Neu-Akademiker studieren seitdem wie berichtet an den Fakultäten für Wirtschaft, Fahrzeugtechnik und Gesundheitswesen – und sind teilweise noch auf Wohnungssuche in der Stadt. „Mehr als 80...