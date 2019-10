Polizist wird bei Festnahme von mutmaßlichem Dealer verletzt

Ein 37 Jahre alter Polizeibeamte ist am Mittwochnachmittag in der Innenstadt bei der Festnahme eines mutmaßlichen 23-jährigen Drogendealers verletzt worden. Der polizeibekannte Beschuldigte aus Algerien machte in seiner Vernehmung keine Angaben und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft...