Keine Motorrad-Messe mehr im Wolfsburger Congress-Park

Der Congress-Park verliert eine seiner renommiertesten Veranstaltungen. Die Motorbike, laut Veranstalter Niedersachsens größte Motorrad-Messe mit rund 10.000 Besuchern an zwei Tagen, findet im nächsten Jahr am 15. und 16. Februar in der Millenium-Halle in Braunschweig statt. 23 Jahre lang war Wolfsburg der Veranstaltungsort gewesen. Auch BAWOGA ist gefährdet „Wir hätten gerne die Motorrad-Messe in Wolfsburg weitergemacht“, bestätigt...