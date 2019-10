Mehr als 6700 Euro für die Wolfsburger Trostinsel

Daniel Berlemann (Mitte) übergibt einen Scheck in Höhe von mehr als 6700 Euro an Lucas Weiß und Dagmar Huhnholz.

Daniel Berlemann von Hand in Hand für Kinder der Region hat in der Trostinsel dem Geschäftsführer Lucas Weiß und Dagmar Huhnholz vom Sozialdienst eine Spende in Höhe von 6733,71 Euro übergeben. Doch damit nicht genug, Berlemann gab bekannt: „Wir haben uns für eine engere Kooperation mit der Trostinsel entschlossen. Warum? Ganz einfach, weil wir finden, das die Kinder und Jugendlichen noch mehr unterstützt werden müssen.“ Neben finanzieller Hilfe sollen Projekte wie ein gemeinsames Pizzaessen oder Einladungen zu dem Projekt Kämpferherzen im Fightholics Wolfsburg durchgeführt werden. Dieses zielt auf die Stärkung des Selbstvertrauens. „Man braucht keine Bescheinigungen um Herz zu zeigen. Das hat man oder eben nicht“ so Berlemann. Das Benefizfestival Ende Juni, bei dem das Geld zusammengekommen ist und welches mit dem VfR Eintracht Nord veranstaltet wurde, hat weite Kreise gezogen und alle Erwartungen übertroffen. Lucas Weiß dankt als Geschäftsführer des Hospizvereins für die enorme Hilfe. „Die Trostinsel lebt ausschließlich von Spenden. Durch dieses Benefizfestival konnten wir viele Menschen erreichen, die diese Trostinsel noch nicht kannten. Dafür bin ich besonders dankbar.“ Die Trostinsel ist ein Angebot für trauernde Kinder und Jugendliche in Wolfsburg. Aktuell sind es fast

60 Familien, die in der Trostinsel einen Ort finden.