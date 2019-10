Zwei neue Läden und Post für die Fallersleber Innenstadt

Gleich zwei Geschäftsleerstände in und am Rande der Altstadt sollen noch in diesem Jahr beendet werden – und es soll ab Dezember auch wieder eine Post-Filiale in der Fallersleber Innenstadt geben! Viele Hoffmannstädter hätten in den vergangenen Monaten immer wieder nachgefragt, was aus den leerstehenden Räumen der früheren Drogerie Kummer in der Westerstraße wird und ob dort wieder eine Post einziehen wird, berichtete Hausverwalter...