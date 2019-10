Die Feuerwehr-Einsatzkräfte wurden zum Studentenwohnheim an der Heßlinger Straße gerufen.

Wolfsburg. In einer Küche im dritten Stock ist ein Fettbrand ausgebrochen. Der Geschädigte musste mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wolfsburg: Feuerwehr-Einsatz in Wohnheim an Heßlinger Straße

Ein vermuteter Fettbrand in einer Küche im dritten Stock hat am Donnerstag gegen 16 Uhr einen Feuerwehreinsatz im Studentenwerk an der Heßlinger Straße ausgelöst. Der Geschädigte, der die Einsatzkräfte selbst verständigen konnte, zog sich bei dem Unfall Verbrennungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Wolfsburger Berufsfeuerwehr war mit Kollegen der Freiwilligen Feuerwehren Mitte und Vorsfelde vor Ort. Löscharbeiten waren laut Einsatzzentrale nicht notwendig, es gab zudem keine weiteren Geschädigten. Die Heßlinger Straße wurde für die Dauer des Einsatzes stadtauswärts abschnittsweise gesperrt.

Die Einsatzkräfte sperrten die Heßlinger Straße streckenweise ab. Foto: Marius Klingemann