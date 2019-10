Wolfsburg: 1700 Tonnen Streusalz im städtischen Winterlager

Gut gerüstet ist auch in diesem Jahr die WAS für die kommende Wintersaison.

Wolfsburg. Spezielle Einsatzpläne für den Winterdienst gelten von November bis März. Die WAS reinigt pro Streueinsatz rund 640 Kilometer Straßen.

Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) ist gut auf den Winter vorbereitet. Mit der aktuellen Bevorratung von 1700 Tonnen Streusalz sowie 400 Tonnen Splitt stehen ausreichende Lagermengen für den kommenden Winter zur Verfügung. Der Verbrauch im Winter 2018/2019 lag bei etwa 320 Tonnen Salz, 10 Tonnen Splitt und etwa 115 Tonnen Sole. Im Winter 2017/18 waren es knapp 600 Tonnen Salz und 110 Tonnen Splitt. Die Streumaterialien sind langfristig lagerfähig, so dass sich die Restlagermengen immer für die kommenden Winter verwenden lassen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die eingelagerten 1700 Tonnen Streusalz werden für die auftauende Streuung auf den Straßen, die 400 Tonnen Splitt im Bereich der innerstädtischen Fußwege, vor städtischen Grundstücken und für die Bushaltestellen genutzt. Bei der Straßenreinigung im Winter werden die Hauptdurchgangsstraßen sowie die Straßen, auf denen der ÖPNV verkehrt, priorisiert. Zeitgleich werden die wichtigsten Radwege geräumt und gestreut.

Verkehrsarme Wohnnebenstraßen (ehemals Stufe 2) müssen, im Rahmen der seit 2018 gültigen Verordnung, vom jeweiligen Anlieger geräumt und gestreut werden. Alle notwendigen Infos für die Anlieger in der Stadt Wolfsburg und den Ortsteilen können auf der Website www.wolfsburg.de/straßenreinigung abgerufen werden. Zusätzlich werden ab Ende November in den Rathäusern A und B, sowie in den Verwaltungs- und Sprechstellen Flyer zum Thema Straßenreinigung/Winterdienst ausgelegt.

Die WAS reinigt pro Streueinsatz rund 640 Kilometer Straßenlänge (größtenteils zweispurige Straßen), 80 Kilometer der wichtigsten Radwege sowie die öffentlichen Plätze Rathausvorplatz, Hollerplatz und die Fußgängerzone.

Für die Reinigung der Straßen (nach den oben genannten Prioritäten) stehen je nach Bedarf bis zu

44 Personen zur Verfügung. Es lassen sich zehn Großstreuer und zehn Kleinstreuer mit einer Person besetzen. Daneben gibt es 24 Personen für die Handkolonne, die Bushaltestellen und Übergänge reinigen, räumen und streuen.

Spezielle Einsatzpläne für den Winterdienst gelten von November 2019 bis März 2020. Eine Rufbereitschaft gibt es je nach Wetterlage für die Wochenenden (Freitag-Dienstende bis Montag-Dienstbeginn) sowie von Montag bis Freitag (Abend-/Nachtstunden nach Dienstende).

Wichtig ist, dass sich die Winterdiensteinsätze nach der Straßenreinigungsverordnung der Stadt richten. Außerhalb dieser Zeiten wird die WAS nur bei außergewöhnlichen Wetterlagen tätig, wobei zwischen 23 Uhr und 2 Uhr aus arbeitszeitrechtlichen Gründen keine Einsätze gefahren werden (Ausnahmen bilden Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes).