Tabaluga feiert in Wolfsburg Premiere auf dem Eis

Kleine und große Gäste erleben eine Weltpremiere beim diesjährigen Winterevent der Autostadt in Wolfsburg: Vom 29. November bis 5. Januar 2020 wagt sich erstmals der kleine grüne Drache Tabaluga aufs Eis und erzählt in fünf Eisshows von seinen Abenteuern. Die circa 30-minütigen Shows werden von der Autostadt mit Peter Maffay und Tabaluga Enterprises produziert. Sie sind im wöchentlichen Wechsel täglich um 17 und 19 Uhr exklusiv im Rahmen des Winterevents in der Autostadt zu erleben. Peter Maffay: „Üblicherweise stehe ich ja mit Tabaluga auf der Bühne. In diesem Fall sitze ich im Publikum, schaue zu und überlasse das Feld gerne den Eislaufkünstlern. Ich bin voller Neugier und Vorfreude auf die Premiere.“ Claudius Colsman, Geschäftsführer der Autostadt: „Wir freuen uns wahnsinnig darauf, unsere Gäste in diesem Jahr mit einer Weltpremiere überraschen zu können. Tabaluga auf dem Eis – das gab es noch nie! Vielen Dank an Peter Maffay für die Möglichkeit, die Geschichten des kleinen grünen Drachen in unsere diesjährige ‚Winter Wunder Stadt‘ zu bringen.“

Vom 29. November bis 7. Dezember geht es um „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“: Tabaluga wird von seinem Vater auf eine Reise geschickt, wie es bei den Drachen schon immer Brauch ist – und erlebt dabei diverse Abenteuer. „Tabaluga & Lilli“ erzählt vom 8. bis zum 14. Dezember von der Begegnung mit Lilli, einem wunderschönen Wesen aus purem Eis, die Tabaluga von seiner Suche nach dem wahren Feuer abbringen will. In „Tabaluga und das verschenkte Glück“ (15. bis 21. Dezember) versucht Arktos, der Herr des ewigen Eises, Tabaluga hinters Licht zu führen und ihm seine Diamantkette zu stehlen. „Tabaluga und die Zeichen der Zeit“ (22. bis 28. Dezember) erzählt, wie Tabaluga versehentlich seinen Uhrenwecker kaputt macht und deshalb denkt, er hätte die Zeit angehalten. In „Tabaluga – es lebe die Freundschaft“ (29. Dezember bis 5. Januar) gerät der kleine Drache in einen großen Schneesturm und bekommt Hilfe von einem Glückskäfer und einer Ameisenarmee.