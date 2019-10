Nicht schuldfähig: Amtsgericht Wolfsburg spricht 31-Jährigen frei

Ein 31-jähriger Angeklagter hat sich am Montag vor dem Amtsgericht gleich mit mehreren Vorwürfen konfrontiert gesehen. Mitte Februar 2018 soll der Wolfsburger eine Frau knapp zwei Stunden lang in seiner Wohnung festgehalten und sie dabei lautstark beschimpft, auf das Bett gestoßen sowie ihr in die...