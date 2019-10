Metallica auf der Harfe zugunsten der Hattorfer Kirchenorgel

In der Hattorfer Nicolaikirche konzertierten am Samstagabend Organist Christian Biskup und Harfenistin Finnja Bronold.

Hattorf. Christian Biskup und Finnja Bronold treten bei einem Benefizkonzert am Samstagabend in St. Nicolai auf.

Einen inspirierenden musikalischen Abend erlebten zahlreiche Zuhörer am Samstagabend in der romantischen Dorfkirche von Hattorf. Der Organist Christian Biskup und seine Partnerin Finnja Bronold an der Harfe boten in ihrem gut einstündigen Benefizkonzert zugunsten der notwendigen Sanierung der Hattorfer Orgel sowohl Klassiker für Klavier und Harfe von Debussy und Mendelssohn-Bartholdy als auch keltische Musik und ein ungewöhnliches Stück des Minimal-Music-Komponisten Erland Hildén, heißt es in einer Mitteilung des Kirchenvorstandes St. Nicolai.

Einer der Konzert-Höhepunkte war sicherlich die von Bronold bearbeitete Version von Metallicas „Nothing else matters“ gespielt auf der Harfe. Das Publikum applaudierte lange und herzlich und erreichte eine konzertante Zugabe. Anschließend lud der Kirchenvorstand von St. Nicolai Hattorf noch zu Gesprächen bei einem Glas Sekt ein.