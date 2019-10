Lockerungsübungen beim Rundgang am Insektenhotel in Brackstedt

Unter dem Motto „3000 Schritte durch Brackstedt – Jagd, Natur und Landwirtschaft“ gab es am Montagnachmittag wieder eine Führung, zu der Marie-Luise Kelting, Vorsitzende des Brackstedter Förderkreises (BFK), 20 Interessierte am Brunnenplatz willkommen hieß. Bis zu den Kopfweiden an der Loose führte...