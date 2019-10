Wolfsburg: Polizei kontrolliert Fahrer an B 188 auf Drogen

Auf dem Parkplatz an der Oebisfelder Straße wurden in fünf Stunden circa 250 Fahrzeuge und deren Fahrer überprüft.

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle der Polizei Wolfsburg am Dienstag auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 188 am Wolfsburger Allerpark lagen Drogen im Straßenverkehr besonders im Fokus der 40 Polizisten. Auf dem Parkplatz an der Oebisfelder Straße wurden in fünf Stunden circa 250 Fahrzeuge und deren Fahrer überprüft, wie die Polizei mitteilte.

Sechs Fahrer standen unter dem Einfluss von Drogen. Ein Schnelltest ergab in fünf Fällen, dass die Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatten. In einem Fall erbrachte der Test einen Mischkonsum von Kokain, Amphetaminen und Cannabis. Allen Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt zog Einsatzleiter Nico Ogrowsky eine positive

Bilanz: „Die Autofahrer reagierten mit großem Verständnis auf unsere Kontrollaktion. Wir werden auch in Zukunft schwerpunktmäßig Großkontrollen im Wolfsburger Stadtgebiet durchführen“, so der Polizeihauptkommissar. red