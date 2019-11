So will ein Wolfsburger Investor für Azubis bauen

Knapp 20 Meter ist die Carl-Hahn-Schule im Schachtweg hoch. Auf der anderen Straßenseite könnte ein fast ebenso hohes – aber deutlich schmaleres – Gebäude entstehen. Ein Wolfsburger Investor möchte dort ein bis zu sechsstöckiges Azubi-Wohnheim aus Holz errichten. Inspiriert ist es vom preisgekrönten Studentenwohnheim Woodie in Hamburg-Wilhelmsburg. In Hamburg wurden 371 komplett vorgefertigte Holz-Apartments in mehreren Geschossen...