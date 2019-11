In Wolfsburg löste sich beim Abbiegen das Hinterrad eines Geländewagens und beschädigte eine Bushaltestelle.

Wolfsburg. Ein 45-jähriger Wolfsburger bemerkte am Sonntagmorgen beim Abbiegen eine Schieflage – ein Reifen hatte sich während der Fahrt gelöst und rollte davon.

Wolfsburg: Hinterrad löst sich mitten in der Fahrt

Während der Fahrt hat sich am Sonntagmorgen das Hinterrad eines Chryslers-Geländewagen in Wolfsburg gelöst und ist in eine Bushaltestelle gerollt. Es gab bei dem kuriosen Unfall keine Verletzte.

Eigenes Hinterrad überholt PKW

Ein 45-jähriger Wolfsburger hatte nach Angaben der Polizei beim Abbiegen von der Schulenburgallee in die Werderstraße plötzlich eine Schieflage seine Fahrzeuges bemerkt. Kurz darauf habe ihn sein eigenes Hinterrad überrollt – und sei ihn die Bushaltestelle Werderstraße gerollt. Dabei habe das Rad ein Teil der Verglasung beschädigt.

Vermutlich Radschrauben gelockert

Der 45-Jährige sei erst nach einigen Metern zum Stehen gekommen. Laut Polizei hatten sich vorher vermutlich die Radschrauben gelockert, so dass die Radbolzen des Rades in der Kurve abgebrochen sind.

Der Chrysler sei abgeschleppt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro.