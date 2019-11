10 Jahre Markthalle in Wolfsburg – wird der Flop ein Hit?

Die Markthalle in der Porschestraße feierte vor zehn Jahren am 2. November 2009 ihre Neueröffnung. Doch statt wie erhofft die nördliche Innenstadt mit einem neuartigen Handels-Konzept zu beleben, regierte dort bald der Leerstand. Der Bund der Steuerzahler prangerte öffentliche Verschwendung an. Nun...