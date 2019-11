Stadt Wolfsburg erneuert Ampeln für 200.000 Euro

Wolfsburg. Jährlich würden 6000 Euro an Energie- und Unterhaltungskosten eingespart. Auch reduziere sich die Kohlendioxid-Emission um fünf Tonnen pro Jahr.

Sieben Ampeln im Wolfsburger Stadtgebiet sollen neue Signalgeber und auch Steuergeräte erhalten. An vier Anlagen beginnt am Montag, 11. November, der Austausch der verschiedenen Teile, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „Sie sind verzogen, spröde, die Gummidichtungen sind porös und die Verriegelungen verschlissen. Die lichttechnischen Eigenschaften entsprechen nicht mehr den gültigen Normen. Die betroffenen Anlagen sind allesamt über 20 Jahre im dauernden Einsatz und haben sich entsprechend abgenutzt“, erklärt Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau und Projektkoordination.

Um die Betriebs- und Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, sei der Ersatz erforderlich. Die Signalgeber sind noch mit Glühbirnen ausgestattet. Sie erhalten künftig LED-Technik und benötigen nach Angaben der Stadt nur noch ein Drittel der Energie. Jährlich würden hierdurch rund 6000 Euro an Energie- und Unterhaltungskosten eingespart. Darüber hinaus reduziere sich die Kohlendioxid-Emission um etwa fünf Tonnen pro Jahr. Nebenbei verbessere sich die Erkennbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wie bei tief stehender Sonne. Die Kosten betragen insgesamt

200.000 Euro.

Begonnen wird mit der Anlage an der Friedrich-Ebert-Straße/Suhlgarten in der Stadtmitte. Anschließend folgen die Kreuzungen Rothenfelder Straße/Alessandro-Volta-Straße, Rothenfelder Straße/Friedrich-Ebert-Straße und Kleiststraße/Schillerstraße. Während der Arbeiten werden die Ampeln für jeweils rund vier Tage ausgeschaltet. Es gilt dann die an den Signalmasten angebrachte vorfahrtsregelnde Beschilderung. Sämtliche Fahrtrichtungen sind weiterhin möglich. Bei mehrspurigen Kreuzungszufahrten wird jedoch auf eine Spur reduziert, um das Abbiegen zu erleichtern.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch drei Fußgängeranlagen saniert. Dabei handelt es sich dann um die Mörser Straße in Höhe Alte Kolonie, die Heinrich-Deumeland-Straße in Höhe Tannenbergstraße (beides Ehmen/Mörse) sowie Obere Tor/Zum Alten Teich (Vorsfelde). red