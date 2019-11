Lauftreff in Wolfsburg – Ziel ist ein 10-Kilometer-Lauf

Der Kurs endet mit der Teilnahme am 10-Kilometer-Lauf des Hannover Marathons im April 2020. Das teilte der VfL jetzt mit.

Der Lauftreff ist demnach ein zertifizierter Treffpunkt des Deutschen Leichtathletik Verbandes. Unter der Anleitung eines Trainers werden die richtige Technik, Koordination und der richtige Laufstil für verletzungsfreies Laufen erlernt. Innerhalb von vier Monaten sollen die Läufer in der Lage sein, sich von einem 30-Minuten-Lauf auf einen 10-Kilometer-Lauf zu steigern. Die Gruppe habe dann die Möglichkeit, mit vielen anderen Läufern des Lauftreffs Ende April in Hannover anlässlich des Marathons den 10-Kilometer-Lauf zu bestreiten.

„Dafür wird ein wöchentliches Training angeboten. Es beinhaltet nicht nur das Ausdauertraining, sondern alle Facetten des gesunden Laufens wie Kräftigung, Koordination, Lauf-ABC, Fahrtspiel, Tempoeinheiten und vieles mehr“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Beginn des Kurses ist am Mittwoch, 27. November, um 9 Uhr in der Laufhalle des Leistungszentrums im VfL-Stadion am Elsterweg. Die Trainingszeiten sind dann für den Zeitraum vom 27. November bis zum 26. April immer mittwochs von 9 bis 10.15 Uhr in der näheren Umgebung und im Leistungszentrum. Als Ausweichmöglichkeit gibt es die Laufhalle im Leistungszentrum. „Hierfür kann eine Kursmitgliedschaft in Höhe von 100 Euro abgeschlossen werden“, teilt der VfL mit. Weitere Infos: Uwe Günterberg, (0152) 08711900, E-Mail: u.guenterberg@gmail.com