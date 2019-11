Peter-Pan-Schule: Außenanlagen werden erneuert

Die Freianlagen „SEK-I-Bereich“ und „Mitte/Grünes Klassenzimmer“ an der Peter-Pan-Schule sollen für 450.000 Euro erneuert werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Über eine entsprechende Vorlage berät am kommenden Mittwoch, 13. November, der Schulausschuss. Eine Entscheidung trifft anschließend der Rat der Stadt Wolfsburg am 4. Dezember.

Die provisorisch errichtete SEK-I-Fläche auf dem ehemaligen Sportplatzgelände wird überarbeitet und erhält ein Spielband aus Kletter-, Bewegungs- und Motorik-sowie Sandspiel- und Wasserspielelementen, heißt es in der Mitteilung. Durch die Errichtung von Wegebeziehungen wird der Bereich auch erstmals barrierefrei zugänglich sein. Auf der zentralen Hoffläche soll ein Holzpodest als zentrales Sitz-, Liege- und Bühnenelement dienen und zum Treffen einladen.

Ein „Grünes Klassenzimmer“ und die pädagogischen notwendigen Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten sind künftig in einem Bereich mit Baumbestand beheimatet. Die befestigte Fläche bringt zusätzlich die Voraussetzungen für eine sogenannte Malta-Insel mit (große, medizinische Sitzsäcke). Somit erhalten die Außenanlagen der Peter-Pan-Schule die notwendige Verbesserung von Spielwert und Aufenthaltsmöglichkeiten.

Die Planungen der Maßnahmen werden nach Angaben der Stadt voraussichtlich im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Eine Realisierung erfolgt schrittweise im Anschluss. red