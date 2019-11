Diebe stehlen in Wolfsburg VW-Bus – 65.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Montag wurde im Wolfsburger Stadtteil Steimker Berg ein VW-Bus vom Typ California Beach entwendet. Das Campingmodell sei ein acht Monate altes Fahrzeug, in weiß

lackiert, und habe über Nacht auf einem Privatgrundstück gestanden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Am frühen Morgen bemerkte der Besitzer den Diebstahl und informierte umgehend die Polizei. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung. red

