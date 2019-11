Brandschutz an Wolfsburger Schulen kostet Millionen

Das Thema Brandschutz an Schulen steht in fast jeder Ausschuss- und Ortsratssitzung auf der Tagesordnung. So auch am Mittwoch im Schulausschuss und im Ortsrat Nordstadt. Am Gebäude E der Leonardo-da-Vinci-Schule müssen brandschutztechnische Ertüchtigungen vorgezogen werden. Kosten: knapp 1,4 Millionen Euro. Davon wird unter anderem ein zweiter Flucht- und Rettungsweg erstellt. Dies soll geschehen, indem die vorhandenen Treppenhäuser...