Wolfsburger Funkamateure unterstützen im Katastrophenfall

Einen zukunftsweisenden Schritt hat die Kooperation der Wolfsburger Funkamateure im Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC) mit dem Katastrophenschutz der Stadt gemacht. Insgesamt zehn Funkamateure, darunter der Vorsitzende des Ortsverbandes Wolfsburg, Hans Eichel, stellten im Auftrag der Stadt Notfunkkoffer zusammen, die im Katastrophenfall wichtige Bereiche der Kommunikation aufrechterhalten werden, schreibt der DARC. Vielen sind der große Stromausfall in Wolfsburg 2014 und der Telefon- und Internetausfall Mitte Oktober im Bereich Jembke noch in Erinnerung. Um in solchen Fällen den Informationsaustausch zwischen dem Katastrophenschutz und der Stadt Wolfsburg sicherzustellen, wurden die Funkamateure im Mai 2016 durch die Stadt mit dem Aufbau einer Notfunkgruppe beauftragt. Die Mitglieder der Gruppe unterstützen im Katastrophenfall mit ihrem Wissen und ihrer Technik. Dazu gehören die in der vergangenen Woche aufgebauten Notfunkkoffer. Sie enthalten neben den Funkgeräten und einem Computer auch Technik zum Aufbau einer Telefonanlage, die mit Hilfe einer Richtfunkstrecke realisiert wird. Die Koffer sowie das dazugehörende Zubehör bilden damit eine wichtige Rückfallebene zur Sicherstellung der Kommunikation beim Ausfall des Strom- oder Telefonnetzes. Alexander Klassen, verantwortlich für die Technik der Notfunkgruppe: „Als Funkamateure verfügen wir über die notwendige Technik zum Aufbau von Kommunikationsstrukturen.“

