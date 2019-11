Fahrradfahrer verursacht in Wolfsburg Unfall und flüchtet

Die Polizei ermittelt gegen einen noch unbekannten Radfahrer, der am Freitagmorgen an der Kreuzung Bundesstraße 188 Abzweig Landesstraße 290 bei Vorsfelde einen Unfall verursachte. An der Unfallstelle zeigte sich, so die Beamten, dass eine 25 Jahre alte Jetta-Fahrerin aus Königslutter um 7.15 Uhr auf dem Abbiegestreifen der B188 in Richtung Wolfsburg fuhr, um auf die L290 in Richtung Wendschott abzubiegen. Hierbei fuhr nach Zeugenangaben plötzlich der gesuchte Radfahrer bei Rotlicht über den Fahrstreifen, so dass die 25-Jährige trotz Grünlicht stark abbremsen musste. Ein nachfolgender 20-jähriger Golf-Fahrer aus der Samtgemeinde Velpke fuhr aus Unachtsamkeit auf. Es entstand ein Schaden von 6000 Euro, während der Radfahrer einfach weiterfuhr. Der Golf des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Vorsfelde nimmt Hinweise unter (05363) 992290 entgegen.

