Wolfsburger Hauptbahnhof bald mit Rewe und Café?

Großer Bahnhof am Wolfsburger Hauptbahnhof. Bernd Koch: Vorstandsvorsitzender der DB Station und Service AG – also praktisch verantwortlich für sämtliche Bahnhöfe in Deutschland, stellte am Freitag in der Bahnhofshalle vor, was das Bahnreisen von und nach Wolfsburg künftig angenehmer machen soll. Seitdem der Wolfsburger Hauptbahnhof vor einem Jahr zu einem von 16 Zukunftsbahnhöfen in Deutschland auserkoren wurde, hat die Deutsche Bahn...