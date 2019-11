Todesfall in Wolfsburg – keine Info an Familie des Toten

Für Eltern gibt es nichts Schlimmeres in der Welt, als wenn das eigene Kind vor einem stirbt. Niemand war da und konnte helfen, als Nicola Lancellotti einen Herzinfarkt erlitt. Der 30-Jährige verstarb wohl am 27. Oktober in seiner Wohnung in der Porschestraße. Am 29. Oktober wurde die Leiche von...