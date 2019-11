Volkstrauertag: Gedenkfeiern in Wolfsburg

Am Volkstrauertag – jedes Jahr ist der am Sonntag zwei Wochen vor dem 1. Advent – finden traditionell zahlreiche Kranzniederlegungen in den Wolfsburger Stadt- und Ortsteilen Kranzniederlegungen statt. Am Mahnmal auf dem Klieversberg versammelt sich mehr als 100 Bürger zu der zentralen Gedenkfeier....