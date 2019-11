Gratis-Frisur – Barber Angels helfen Wolfsburgs Obdachlosen

Da waren sie wieder in Aktion, die Barber Angels, und taten mit ihrer Hilfsaktion am Sonntag im Hausmeistergebäude in der Borsigstraße 29a wieder viel Gutes. Beinahe 100 Wohnungslosen und Bedürftigen wurden während drei Stunden Haare und Bärte kostenlos geschnitten. „Wir sind ein Club von...