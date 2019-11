Weihnachtstombola in Wolfsburg – Lose für guten Zweck

Zum Auftakt des Wolfsburger Weihnachtsmarktes startet am Montag, 25. November, der Losverkauf für die Weihnachtstombola. Die Verlosung findet in diesem Jahr erstmals statt und wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert. „Bei der Weihnachtstombola

locken hochwertige Preise, unter anderem ein Reisegutschein, eine Ballonfahrt, ein Brillantring sowie zahlreiche Eintritts- und Jahreskarten für Wolfsburger Kultureinrichtungen“, erläutert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG.

„Kurz vor Weihnachten dürfen sich die glücklichen Gewinner über exklusive Präsente freuen“, sagt Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur der Stadt Wolfsburg. „Insgesamt gibt es Sachpreise im Wert von rund 8000 Euro zu gewinnen“, so Weilmann.

Die Tombola-Lose kosten jeweils zwei Euro und sind bis zum 19. Dezember an den Ständen des Weihnachtsmarktes (Standnummern 31, 35, 41, 52) und in der Tourist-Information am Hauptbahnhof erhältlich, wie die WMG mitteilt. Auch in den Geschäften Edeka Express in der Porschestraße, WKS Kaufhaus, Ehme de Riese in der Kaufhofpassage sowie Uhren Keiser können die Gewinnlose – solange der Vorrat reicht – erworben werden.

Die Auslosung findet am Freitag, 20. Dezember, um 16 Uhr auf der Bühne am Hugo-Bork-Platz statt. Die Losbesitzer müssen bei der Gewinnziehung vor Ort sein.

Alle Einnahmen werden für die Bespielung des Neuland-Hauses des Weihnachtsmannes für Kinder und Senioren verwendet. Dort erwarten Kinder jedes Jahr kostenlose Aktionen wie Mitmachtheater,

Puppenspiele oder Märchenstunden.

Das Künstlerehepaar Sterz betreut die kleinen Gäste, während die Erwachsenen die Zeit für einen entspannten Bummel auf dem Weihnachtsmarkt nutzen können.

„Wir danken allen Sponsoren, dass sie mit hochwertigen Preisen die Weihnachtstombola ermöglicht haben und auf diese Weise dabei helfen, das Programm des Wolfsburger Weihnachtsmarktes für Jung und Alt vielseitig zu gestalten. Die kostenlosen Mitmachaktionen im Neuland-Haus des Weihnachtsmannes sind dabei ein Höhepunkt im Programm des Weihnachtsmarktes“, sagt Frank Hitzschke, stellvertretender Bereichsleiter Marketing und Citymanager bei der WMG. red