Weihnachtstreff eröffnet in der Fallersleber Altstadt

Nach „Kunst & Licht“ ist vor dem Weihnachtstreff – so auch in diesem Jahr. Nach der stimmungsvollen November-Veranstaltung steht bei der Fördergemeinschaft Blickpunkt die nächste Veranstaltung in der Altstadt an: Am ersten Adventswochenende startet der Weihnachtstreff. Die Holzhütten mit einem...