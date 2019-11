Wolfsburg: Geringeres Defizit, größerer Schattenhaushalt

Etwas bessere Zahlen – aber sicherlich kein Grund zum Feiern. So lässt sich die städtische Haushaltslage im November 2019 zusammenfassen. Das Rechnungsprüfungsamt informierte den Finanzausschuss am Donnerstag darüber, dass die laufenden Ausgaben der Stadt Wolfsburg 2018 erstmals die Grenze von einer halben Milliarde Euro überschritten haben. Am 31. Dezember fehlten laut Jahresabschluss 49 Millionen Euro, das vierte Defizit in Folge...