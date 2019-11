Riesenschaden bei Brand in Alt-Wolfsburg

Am Freitagabend um 17.45 Uhr wurde der Polizei Wolfsburg ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Alt-Wolfsburg gemeldet. In der Straße Neue Reihe war in einer der Erdgeschosswohnungen aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die 80 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung...