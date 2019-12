Wunschbaum-Aktion von VfL, Stadt und Tafel

Seit Sonntag können Wolfsburger das Weihnachtsfest von Kindern aus bedürftigen Familien ein kleines bisschen schöner machen. Die Weihnachtswunsch-Aktion wird auch 2019 in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg umgesetzt. Den Startschuss für die Aktion gaben laut Mitteilung in diesem Jahr Wölfe-Verteidiger Robin Knoche, Michael Meeske, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Oberbürgermeister Klaus Mohrs sowie Elke Zitzke und Brigitte Lotz von der Wolfsburger Tafel.

Sechs Wunschbäume wurden aufgestellt: im Vip-Foyer der Volkswagen-Arena, in der VfL-Geschäftsstelle Süd und dem VfL-Center, in der VfL-Fußballwelt, der VfL Fan-Welt in der City-Galerie und im Rathaus Wolfsburg. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt eine Karte vom Wunschbaum, besorgt das Geschenk und verpackt es. Nachdem die zugehörige Wunschkarte am Geschenk befestigt ist, kann dieses bis zum 13. Dezember am Empfang der Geschäftsstelle Süd der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH (Volkswagen Arena, In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg) abgegeben werden. Von dort werden die Geschenke für die Verteilung zur Wolfsburger Tafel gebracht. Pate der Aktion ist Wölfe-Verteidiger Robin Knoche: „Ich habe in den vergangenen Jahren immer gleich zum Beginn der Aktion eine Wunschkarte vom Baum genommen, weil ich die Aktion so wichtig und schön finde.“ VfL-Geschäftsführer Michael Meeske: „Soziale Verantwortung wird beim VfL Wolfsburg von Spielern, Verantwortlichen, Mitarbeitern und Fans gelebt. In der Adventszeit ist dieses Engagement besonders wichtig, denn nicht allen Eltern ist es möglich, die Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen.“ Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Seit mehreren Jahren ist die Weihnachtswunsch-Aktion ein Fixstern für die beschenkten Kinder, deren Eltern und die zahlreichen Wolfsburger Bürger, die sich mit kleinen Aufmerksamkeiten beteiligen.“