Wolfsburger Spendemärchen geht weiter

Im Auftrag eines anonymen Spenders konnte unsere Redaktion am Dienstag eine Wundertüte mit 10.000 Euro an Carpe-Diem-Leiterin Jasmin Hinze und die ehrenamtliche Helferin Dagmar Alphei übergeben. Der Mann bedenkt seit einigen Jahren Einrichtungen in der Region mit hohen Summen. Auch das Carpe Diem...