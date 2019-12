Posaunenchor begrüßt Vorsfelder Weihnachtsmarkt-Gäste

Passend zum Nikolaustag begrüßte Norbert Steinweh vom Verkehrsverein Vorsfelde live am Freitag das Publikum zum Auftakt des fünften Vorsfelder Weihnachtsmarktes am Ütschenpaul. Steinweh freute sich, dass in den neun Hütten neben Altbewährtem auch Neuerungen angeboten werden konnten. Sein Dank galt...