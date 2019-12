Deftige Suppen zugunsten des Hospiz Heiligendorf

Mit der Neuauflage seines Suppenverkaufs für den guten Zweck sorgte der Lions Club Wolfsburg Next Generation am Samstag für das leibliche Wohl der Besucher der Designer Outlets Wolfsburg (DOW). Der Erlös der Aktion war für den für 2022 geplanten Bau eines Hospizhauses in Heiligendorf bestimmt. Mit...