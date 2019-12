A39 bei Wolfsburg: Verkehrsbehinderungen in den nächsten Tagen

Arbeiten Verflechtungsstraße A39 zwischen Flechtorf und Mörse. Die neuen Verflechtungsstreifen an der Autobahn 39 zwischen Wolfsburg-Mörse und Flechtorf gehen in Kürze in Betrieb (Archivbild).

Die neuen Verflechtungsstreifen an der Autobahn 39 zwischen Wolfsburg-Mörse und Flechtorf gehen in Kürze in Betrieb. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Wolfenbüttel hin. Zuvor kommt es jedoch noch zu Behinderungen durch den Rückbau der eingerichteten Verkehrsführung.

A39 bei Wolfsburg am Wochenende nur einspurig

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird der Verkehr von Freitagabend, 13. Dezember, etwa 20 Uhr, bis Montagmorgen, 16. Dezember, voraussichtlich 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen einstreifig geführt, um unter anderem den Abbau der Betongleitwände zu ermöglichen.

Anschließend stehen in beiden Fahrtrichtungen zusätzlich zu den beiden Fahrstreifen die neuen Verflechtungsstreifen zur Verfügung. Diese Streifen wurden zur Verbesserung des Verkehrsflusses und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit angelegt und sollen das Ein- und Ausfädeln zwischen den Anschlussstellen erleichtern.

A39: Unvorhergesehene Mehrarbeiten sorgen für Verzögerung

Die Arbeiten an den Verflechtungsstreifen hatten ursprünglich Ende November beendet werden sollen. Aufgrund unvorhergesehener Mehrarbeiten an der Entwässerung und den Standstreifen ist nach Behördenangaben eine leichte Verzögerung eingetreten. Auch können die während der Bauzeit benötigten Mittelstreifen-Überfahrten erst bei günstiger Witterung geschlossen werden, weswegen bis auf Weiteres eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h bestehen bleibt.