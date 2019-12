Vor VfL-Spiel: Polizei riegelt Nordkopf in Wolfsburg ab

Mit mehr als 500 Einsatzkräften will die Polizei für Sicherheit rund um das Europa-League-Spiel des VfL Wolfsburg gegen AS Saint-Étienne (Anstoß 21 Uhr) sorgen. Bereits seit heute Vormittag sind die Beamten an allen strategisch wichtigen Standorten in und um Wolfsburg postiert. „Bisher ist alles ruhig“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge am frühen Nachmittag. Lediglich ein Gästefan sei in Gewahrsam genommen worden und werde erst nach...