Profi-Diebe plündern gerne die Wolfsburger Outlets

Große Auswahl und Schnäppchenpreise locken nicht nur Kunden in die Wolfsburger Designer Outlets, sondern auch immer wieder Diebe. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei am Samstag zwei Tatverdächtige (24 und 36) festgenommen. Ein Mitarbeiter eines Shops hatte sie wiedererkannt. Bereits am Freitag...