IHK zieht in Wolfsburg in das „Imperial-Gebäude“

Im Sommer 2020 wird die Wolfsburger Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg in das ehemalige Imperial-Kino in die Porschestraße 32 ziehen. Im Obergeschoss des markanten Eckgebäudes entstehen zurzeit auf rund 900 Quadratmetern vier große Seminar- und Besprechungsräume, 16 Arbeitsplätze für die IHK-Mitarbeiter sowie ergänzende Flächen für einen Untermieter, wie die IHK mitteilt.

„Mit unserem neuen Standort wollen wir im wirtschaftlichen Schwergewicht Wolfsburg deutlich mehr Sichtbarkeit und Wirkung erzielen. Die Wirtschaft braucht gerade in Wolfsburg und in einer Zeit, in der viel in Bewegung ist, eine starke Stimme. Mit den modernen Seminarräumen können wir mehr Veranstaltungen und Seminare anbieten und endlich auch der Gastgeber sein, den unsere Mitglieder von uns erwarten dürfen“, sagt IHK-Präsident Andreas Kirschenmann.

Gleichzeitig sei der Umzug auch als Bekenntnis zur Innenstadt, deren Entwicklung vielen IHK-Mitgliedern laut IHK-Umfragen ein großes Anliegen ist, zu verstehen.

Auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs sieht das Engagement der IHK in der Innenstadt als positives Zeichen für Wolfsburgs dynamische wirtschaftliche Entwicklung. „Wir freuen uns, dass die IHK nun an so zentraler Stelle in Wolfsburg präsent wird. Sowohl durch die größere Fläche als auch durch die zentrale Lage stärkt die IHK das Quartier am Nordkopf“, sagt Mohrs.

Zukünftiger Vermieter der IHK wird Torsten Pohl sein. Er sagt: „Ich freue mich sehr darüber, die IHK neben den bisherigen Mietern im Erdgeschoss als weiteren zuverlässigen Mieter gefunden zu haben. Das „Imperial“ werde mit der IHK eine zusätzliche Bereicherung erfahren.

Als erste Anlaufstelle für die mehr als 11.000 IHK-Mitglieder aus Gifhorn und Wolfsburg befindet sich die IHK-Geschäftsstelle bereits seit 1991 im Schillerteich-Center. „Unsere aktuellen Räume sind inzwischen für unsere Aktivitäten und Arbeitsplätze zu klein, insgesamt wenig sichtbar für unsere Kunden und in die Jahre gekommen. Da wir lange nach geeigneten Alternativen gesucht haben, freuen wir uns jetzt sehr über diesen Meilenstein“, sagt Michael Wilkens, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Wolfsburg und stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK. Die IHK will die bestehenden Räumlichkeiten veräußern, sobald der Umzug erfolgreich durchgeführt wurde. red