Feuerwehrball in Fallersleben war das langersehnte Ereignis

„Für eine große Feuerwehr wie Fallersleben war 2019 bisher ein ganz normales Jahr mit allem, was dazugehört.“ Sagte Tim Freier, der Ortsbrandmeister der Hoffmannstadt, am Montagabend. Die ganzen großen Katastrophen sind laut Rückblick der freiwilligen Brandbekämpfer ausgeblieben. Und die Zahl der Einsätze, sie ist gegenüber 2018 von 153 auf 114 zurückgegangen. Was nicht hieß, dass die Ehrenamtlichen eine ruhige Zeit hatten. Bei zwei...