Weihnachtsstimmung im Wolfsburger Outlet mit Vintage Vegas

Für alle Weihnachts-Geschenke-Käufer geht es am Samstag in den Endspurt. Dafür hat sich das Outlet-Center am Nordkopf nochmals etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Band Vintage Vegas wird zu Gast sein. Bereits im Sommer überzeugten die Sänger Inan Lima und Tom Marks im Outlet Center, heißt es in einer Mitteilung. Dies war Grund genug, im Sommer das Weihnachtskonzert zu planen.

Die Band wird gegen 16.15 Uhr das erste Set spielen und gegen 18.30 Uhr nochmals ein weiteres Set. Bei guten Wetter werden die beiden Sänger auf der sogenannten Event-Fläche zwischen Puma und Michael Kors auftreten. Bei schlechten Wetter wird das Konzert in der Christmas Lounge neben Columbia stattfinden.

Neben den Parkplätzen am Center empfiehlt das Center die ausgewiesenen Parkflächen um das Center zu benutzen, diese sind auch auf der Website kommuniziert. „Wir wollen unseren Kunden mit dem kleinen Konzert ein bisschen Weihnachts-Stimmung vermitteln und den Stress vergessen machen“, sagt Center-Manager Michael Ernst.