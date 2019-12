Wendschott: Spendenaktion rettet Schuljahr in Afrika

Riesenfreude im Rundlingsdorf: Durchs große Lichterfest und viele weitere Spenden für die in Not geratene Partnerschule in Afrika ist die drohende Schließung des Internates in Tansania zunächst abgewendet. „Mit dem letzten Spender, der gerade angekündigt hat, die bisherige Summe aufzustocken,...