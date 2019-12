Die Jugendförderung bietet unter anderem Sommer-, Herbst- und Osterferienprogramme an – wie diesen Upcycling-Näh-Workshop für Jugendliche in den Osterferien 2018.

Was sich Wolfsburger Jugendliche wünschen

Zum Jahresende stellt die städtische Jugendförderung die Ergebnisse ihrer im Sommer durchgeführten Nutzerbefragung vor. In Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit wurden Jugendliche zu ihrer Freizeitgestaltung befragt. Auf Grundlage der Ergebnisse sollen die Angebote der Jugendeinrichtungen noch besser auf die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen abgestimmt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Wenn wir gute Angebote vorhalten wollen, dann müssen wir bereit sein, uns von den Nutzern kritisch hinterfragen zu lassen“, erklärt Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik. 83 jugendliche Nutzer städtischer Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie von Einrichtungen unter freier Trägerschaft, allesamt im Alter von zwölf bis 18 Jahren, beteiligten sich an der Online-Befragung. Die Ergebnisse seien zwar nicht repräsentativ, zeigten aber Trends auf.

Das sind die Ergebnisse

So verbringen die Jugendlichen ihre Freizeit gern gemeinsam mit Freunden und chillen. Weitere wichtige Aktivitäten sind Videospiele und Sport. Musik und soziale Netzwerke übernehmen in der Lebenswelt der Jugendlichen ebenso zentrale Rollen. Viel Zeit verbringen sie mit Hausaufgaben und Lernen. Jugendeinrichtungen werden gern besucht, weil sich die Befragten dort wohlfühlen: an einem gemütlichen Ort, wo man Freunde treffen, sich selbst verwirklichen und eigene Ideen umsetzen kann. Auch Angebote wie Kicker oder Billard sowie die Möglichkeit, mit pädagogischen Mitarbeitern Gespräche zu führen, werden gern genutzt.

Wie geht es weiter?

Die Ergebnisse verdeutlichten, dass sich die offene Kinder- und Jugendarbeit ständig weiterentwickeln müsse. Beispielsweise werden die Öffnungszeiten von Jugendeinrichtung regelmäßig überprüft und gemeinsam mit den Jugendlichen ausgehandelt. Aus der Befragung könnten nun auch weitere Erkenntnisse gezogen werden, die unter anderem die Ausrichtung der Angebote in den verschiedenen Stadtteilen, eine Intensivierung der Arbeit mit sozialen Medien als Informationsmedium und die Digitalisierung als Handlungsfeld der Kinder- und Jugendarbeit betreffen.

Die ausführlichen Ergebnisse der Befragung können unter www.wolfsburg.de/jugendfoerderung-publikationen eingesehen werden.